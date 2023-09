Espot deixa clar que no dimitirà si surt 'no' al referèndum sobre la UE

Actualitzada 25/09/2023 a les 20:36

El cap de Govern, Xavier Espot, ha deixat clar en una trobada amb els mitjans de comunicació aquesta tarda que un 'no' en el futur referèndum sobre l'acord d'associació amb la UE no suposarà la seva dimissió ni la del seu Govern. "No cometré l'error de convertir el referèndum en una avaluació sobre la gestió del meu Govern", ha afirmat Espot. En aquest sentit, ha afegit que "aquells que van en contra del referèndum per fer caure el Govern, que tinguin clar que no passarà". El líder de l'executiu ha argumentat que si la ciutadania decideix no avalar l'acord d'associació "s'obrirà un escenari incert que requerirà estabilitat política i ens tocarà mantenir el Govern fins al final".La reunió amb els mitjans, en la qual també hi ha tingut veu el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha servit per informar sobre els avenços de les negociacions en matèria de lliure circulació de persones i de capitals i pel que fa a les telecomunicacions. Els dos responsables polítics han indicat que s’ha arribat a una entesa pel que fa a les quotes, que permetrà mantenir un sistema similar a l’actual pels treballadors comunitaris, i que també es podrà fer un control dels antecedents penals que serà sistemàtic per a les professions sensibles (com ara les sanitàries o educatives) i aleatori per a la resta.També s’ha d’acabar de tancar la negociació sobre Andorra Telecom. Es té clar que se seguirà un sistema progressiu pel que fa a la liberalització del sector, que es farà per fases amb un període transitori. S’ha d’acabar de concretar, però, quins seran els tempos finalment acceptats per Europa tant per a la liberalització com per a l’eliminació del roaming, ja que fins ara les propostes d’Andorra han estat rebutjades per Brussel·les pel que fa al calendari.Finalment, pel que fa a la lliure circulació de capitals, Espot i Riba han remarcat que és l’annex que té encara més recorregut de treball i han recordat que el document que els darrers dies ha estat objecte de notícia és inicial i «de màxims». Així, han indicat que es negociarà tot el que consideren línies vermelles. Entre aquestes, es vol negociar la qüestió de la reciprocitat, és a dir, que els bancs d’altres països no es puguin instal·lar al país fins que Andorra també ho pugui fer fora o el paper dels supervisors europeus, entre d’altres.