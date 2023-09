El Tribunal Superior referma la sentència contra un home i una dona per barallar-se

Actualitzada 25/09/2023 a les 13:20

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs presentat pel Ministeri Fiscal en torn a una sentència dictada el 20 de març del 2023, la qual condemnava un home i una dona per barallar-se durant l’estada en un apartament del país el gener de 2020. La pena imposada a l’home pel Tribunal de Corts és de 15 dies d’arrest domiciliari condicional. És a dir, que només els ha de complir si torna a delinquir. En el cas de la dona, la condemna és superior perquè va llançar a l’home un got de vidre al cap i se li imposa un any de presó condicional.Quan va presentar el recurs d’apel·lació, la fiscalia va mostrar el seu desacord amb les penes, ja que considerava que els implicats eren parella, no amics com els dos subjectes van assegurar durant el judici. Per tant, defensava que no se’ls hauria de condemnar només per les lesions causades durant la baralla, sinó també per un delicte de violència domèstica. Tanmateix, la Sala Penal del Tribunal Superior ha acabat mantenint les penes imposades pel Tribunal de Corts.