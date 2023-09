Durant els primers sis mesos s’han registrat 7.043 multes per excés de velocitat

El radar de velocitat situat a l’avinguda Santa Coloma és el que ha registrat més infraccions de velocitat del país durant el primer semestre de l’any, segons dades facilitades per la policia. En concret, la màquina que hi ha instal·lada en els dos sentits de la marxa ha notificat 1.836 sancions. En total, a tot el territori del Principat, durant els primers sis mesos de l’any, s’han interposat 7.043 multes per conduir més ràpid del permès. Si la tendència es manté durant la segona meitat de l’any, a 31 de desembre la xifra podria ser més elevada que la del