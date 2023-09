Actualitzada 25/09/2023 a les 18:42

El parc solar de Grau Roig ha produït un total de 920.243 kWh des del mes de febrer i fins al 31 d'agost, segons indica el secretari d'Estat de Transició Energètica, David Forné. Forné, en resposta a un seguit de preguntes formulades per la consellera general del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, assegura que ja s'ha arribat al 65,7% d'energia produïda prevista durant tot l'any.El secretari d'Estat recorda que el parc solar no va funcionar durant els primers mesos en període de proves, quan es va detectar una incidència en els inversors instal·lats, raó per la qual durant els primers mesos de l'any la capacitat de producció "va estar limitada". Amb tot, concreta que el parc solar va entrar en funcionament al 100% de la seva capacitat a mitjans d'abril i des d'aleshores la producció es troba "dins de les estimacions fetes en el projecte". Forné destaca que la previsió inicial del projecte era una producció d'1.400 MWh i que "és previsible que a final d'any es puguin complir les expectatives de producció". Tot i això, en l'informe explica que "la meteorologia és un condicionant molt important" i, per tant, "depenent de si la tardor registra mesos assolellats o no, la producció total de l'any variarà". El mes que s'ha registrat una producció superior és el de juliol amb un total de 206.347 kWh.Amador també pregunta per la inversió que es farà a Canillo amb l'ampliació de la xarxa de calor i a quantes llars donarà servei. Forné apunta que la inversió prevista de més de 5 milions d'euros i que permetrà passar dels 32 edificis connectats a la xarxa actualment a poder abastir fins a 88 edificis repartits entre diferents zones del Tarter, Soldeu i el poble de Ransol. La previsió és que l'energia distribuïda augmenti en l'equivalent al consum de 1.198 llars. El secretari d'Estat assegura que l'ampliació de la xarxa es començarà de forma immediata i les diferents extensions previstes es faran progressivament fins al 2027.