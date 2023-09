El BOPA oficialitza el nomenament de Xavier Sopena com a fiscal general

Actualitzada 25/09/2023 a les 05:52

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra va publicar divendres un número extra per oficilitzar el nomenament de Xavier Sopena com a nou fiscal general en sustitució de l’actual Alfons Alberca. Segons s’indica al document, el Consell Superior de la Justícia va acordar el 20 de setembre nomenar Xavier Sopena González per al càrrec de fiscal general. També s’assenyala que aquest nomenament prendrà efectes el dia del jurament de la persona nomenada. Sopena va ser proposat pel Govern per ocupar aquesta plaça i Consell Superior de la Justícia ha donat el vistiplau. El nou fiscal general té una maîtrise en Dret Públic per la Universitat de Tolosa i ha cursat màsters de diferents especialitats, com ara en Drets Fonamentals (UNED) o en Dret de Família (Universitat Autònoma de Barcelona), essent, a més, doctor en Dret per la Universitat Rovira i Virgili.