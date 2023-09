Diversand consolida les trobades mensuals al país

Fins a quinze persones vinculades a l’associació es van reunir ahir

Diversand es va reunir ahir a la cafeteria The Place Lluna de xocolata a Escaldes-Engordany per celebrar una de les ja habituals reunions mensuals. L’associació LGBTIQ+ va convocar la reunió a les 11.30 hores del matí per explicar el rumb del col·lectiu i crear un espai de resiliència segur tant per a socis com per a persones interessades a adherir-se a l’agrupació. En total es van agrupar quinze persones d’entre vint i quaranta anys, a més d’alguns pares d’infants trans. “Ens n’hem endut una sensació molt positiva, ha vingut gent nova i hem tingut l’oportunitat de compartir experiències similars”, va