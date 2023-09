Detingut per amenaçar de mort l'exparella

Actualitzada 25/09/2023 a les 11:42

La policia va arrestar dissabte un home de 31 anys per anar al domicili de l'exparella a Soldeu divendres a les 20 hores on "l'hauria amenaçat de mort". El detingut no resideix al Principat i va ser localitzat pels agents en un hotel de Sant Julià un dia després de rebre l'avís de l'exparella ja que quan els efectius del cos van arribar a Soldeu l'home ja no hi era i van posar en marxa una recerca que va culminar divendres.El detingut està acusat d'un delicte contra la integritat física i moral i la llibertat, segons informa la policia en el comunicat de les intervencions del cap de setmana. El cos ha fet públic també l'arrest d'un resident de 48 anys que va ser controlat a la frontera del riu Runer en possessió de 2,1 grams d'heroïna.Els agents van detenir a més un jove conductor de 22 anys que va donar una taxa positiva de 0,85 grams d'alcoholèmia en un control.