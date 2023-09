Segués exigeix “celeritat” en matèria d'avortament

Actualitzada 25/09/2023 a les 14:45

La presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, ha insistit aquest matí amb la modificació de l’article 108 del Codi Penal amb relació a la despenalització de l’avortament i demana més “diàleg” i “debat” amb Govern i la resta de grups parlamentaris per portar-ho a terme. No es planteja fer-ho a curt termini, segons ha aclarit Segués, però sí demana a l’executiu i a les altres forces parlamentàries que hi hagi “una certa celeritat”, ja que “cal anar concretant i volem que els altres partits s’hi sumin”. “Fa anys que debatem aquesta qüestió i hem parlat molt i hem fet poc, cal un compromís real”, ha insistit la presidenta suplent.Es tracta d'una proposta legislativa que va presentar Concòrdia fa un parell de setmanes per donar l'opció i l'accés a avortar fora del país, que estigui inclòs en la cartera de serveis de la CASS i que no hi hagi conseqüències penals ni per la dona ni pels metges. La proposta insta que una dona pot interrompre un embaràs durant les primeres 14 setmanes en el cas de demanar-ho per petició pròpia i que es pugui fer fins a les 22 setmanes en el cas d'un embaràs fruit d'un delicte sexual, d'una malformació del fetus o que posi en perill la vida de la dona. En aquest sentit, Segués ha reiterat avui que és una proposta "compatible" amb la Constitució i que "no consta" de cap renúncia per part del copríncep episcopal.