Concòrdia demana prorrogar els lloguers un any més

Actualitzada 25/09/2023 a les 14:07

Concòrdia ha anunciat l'elaboració d'una proposta de llei per allargar la congelació dels lloguers un any més, fins al 2024. Es tracta d'una pròrroga que mantindrà les excepcions actuals, segons ha concretat el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, de l'augment del preu del lloguer de forma proporcional a l'increment salarial de l'arrendatari i de l'IPC, així com requerir un nou contracte per aquells habitatges que es destinin per a ús propi o per a familiars. Segons Escalé, "no n'hi ha prou" amb una declaració jurada i "cal requerir" un nou contracte als familiars que vulguin entrar. En aquest sentit, Concòrdia demana que es pugui fer únicament amb parents de fins a un segon grau de consanguinitat.Prorrogar els lloguers un any més, segons ha explicat Escalé, es tracta d'una mesura per evitar que els llogaters hagin d'esperar fins a final d'any per saber com queda la seva situació davant de la descongelació de lloguers que Govern hauria d'encarir a principis de l'any vinent, una qüestió a la que el grup parlamentari s'hi oposa rotundament. A més, ha titllat "d'irresponsable" l'executiu per haver anunciat una descongelació sense concretar les condicions o de quina manera es durà a terme.Concòrdia reforça que és "més necessari que mai" ajudar a les persones "amb nivell de rendes més baixes o que es troben en una situació econòmicament desprotegides". Segons ha aclarit el president del grup, aquestes mesures pretenen donar resposta a la problemàtica de l'habitatge que "està empitjorant des del 2019" i a la problemàtica de les persones que han de buscar habitatge fora d'Andorra. "Viure a Andorra no pot convertir-se en un luxe", ha declarat Escalé.