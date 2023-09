Actualitzada 25/09/2023 a les 06:13

La Sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany acollirà demà a partir de dos quarts de vuit de la tarda la cinquena Gala Pere Valls organitzada per l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer. A la gala es donarà visibilitat a la malaltia i hi haurà conferenciants i diverses actuacions.