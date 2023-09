Andorra va exportar l’any passat el 73% dels residus que va generar

El 2022 s’han generat més de 149.590 tones de residus a Andorra; un 27% s’ha tractat al país i un 73% s’ha exportat per a la gestió final fora del país. Aquesta quantitat inclou tots els residus generats al país, com ara els residus domèstics (residus urbans i residus assimilables procedents de comerços, indústries i institucions, incloses les fraccions recollides de manera selectiva) i tots els residus exportats directament per gestors de residus a plantes de valorització o eliminació. No hi estan inclosos els residus de terra i pedres procedents de la construcció, dels quals se’n van exportar 223.647 tones