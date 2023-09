“Ningú demana aigua de l'aixeta”

Alguns cambrers i establiments del sector de la restauració indiquen que la gran majoria dels clients són conscients de la possibilitat de demanar aigua gratuïta, però continuen sense fer-ho.

La gran majoria dels clients que atenem saben que poden demanar aigua de l’aixeta, però ningú en demana, no acostumen a fer-ho i no sabem gaire per què”. Així ho va indicar un cambrer d’un restaurant de la capital, que manté l’anonimat i que va assegurar que es tracta d’una realitat àmpliament coneguda per la població en general, però “no en treuen profit” o “no hi pensen”.



