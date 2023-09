L'USdA creu que facilitar permisos farà més pobres els treballadors

El sindicat defensa que cal un increment important dels sous si el Govern no aconsegueix rebaixar la inflació

La decisió del Govern de facilitar la quota general i la temporal als extracomunitaris no és del grat de l’USdA, perquè considera que és una manera de satisfer la necessitat de mà d’obra que tenen els empresaris a canvi de precaritzar la situació dels assalariats.



El secretari general, Gabriel Ubach, va comentar que no tenen res en contra dels treballadors dels altres països, però que per al sindicat la prioritat passa primer per la mà d’obra del país, per aconseguir que visquin de manera digna “i no amb les penúries actuals”. Ubach ho va explicar gràficament: “Mentre s’incorpora personal de fora,