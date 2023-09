Actualitzada 24/09/2023 a les 06:14

El jove andorrà David Aguilar conegut com a Hand Solo ha estat premiat al Ranking Top100 líders innovadors 2023. Aquest rànquing serveix per identificar els lideratges del segle XXI a Iberoamèrica. El rànquing Top100 líders innovadors disruptius és una iniciativa impulsada per la Xarxa Business Market.