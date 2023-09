El registre sobre la bretxa salarial per a grans empreses es troba estancat

La ministra d’Economia i l’Institut de les Dones tenen una reunió la setmana vinent

Les empreses de més de 50 treballadors ja haurien de tenir un registre sobre la bretxa professional de gènere, però a hores d’ara encara no s’ha fet efectiu. Montserrat Ronchera, secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones, explica al Diari que la setmana vinent tenen una reunió amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en la qual espera que els informi de quin és l’estat en què es troba el projecte. “Sabem que està en curs, però no sabem quant queda”, apunta Ronchera.



La llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte