Conferència d'Espot sobre Andorra a estudiants de Nova York

Actualitzada 22/09/2023 a les 12:59

El cap de Govern, Xavier Espot, va presentar ahir Andorra i els trenta anys de Constitució als alumnes de la universitat de justícia John Jay College de Nova York, aprofitant el seu desplaçament a la ciutat per la celebració de la 78a Assemblea General de les Nacions Unides. El cap de l'executiu va explicar als estudiants del centre, especialitzat en dret penal, com l'aprovació de la Constitució va atorgar la sobirania al poble i va establir una separació clara entre poder executiu, legislatiu i judicial, així com permetre reformar les institucions i donar un estatut jurídic internacional a Andorra.A més, Govern concreta que Espot també va parlar sobre la seguretat i justícia del país, destacant Andorra com un dels països més segurs del món amb "261 agents que vetllant per la seguretat diària de més de 100.000 residents i turistes". En referència al sistema judicial, Espot va fer una explicació sobre l'estructura destacant la "independència i imparcialitat". En finalitzar l'acte, alumnes de John Jau College es van adreçar al cap de Govern per mantenir un intercanvi d'opinions i formular preguntes sobre Andorra.