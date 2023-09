Espot es reuneix amb el secretari general de les Nacions Unides

Actualitzada 23/09/2023 a les 11:06

El cap de Govern, ha clos la setmana de treball a Nova York amb una reunió amb el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres. Espot li ha manifestat el ferm compromís d'Andorra amb la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2023, juntament amb el multilateralisme i els valors fundacionals de les Nacions Unides i la defensa dels drets humans. El cap de Govern, de la mateixa manera, ha afirmat que l'Agenda 2023 està marcant el full de ruta i les prioritats de l'Executiu en aspectes com l'acció climàtica, la defensa dels drets de la infància o les polítiques d'igualtat.Espot acompanyat de la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor van poder reunir-se amb la ministra d'Afers Exteriors i Cooperació de Mònaco, Isabelle Berro Amadeï, així com amb la directora d'Afers Polítics i Diplomàtics de San Marino, Federica Bidi. En la trobada han pogut fer un balanç i han exposat l'estat de la situació de les negociacions per a l'acord d'associació amb la Unió Europea. També han compartit l'agenda multilateral dels tres països així com la cooperació bilateral en diferents àmbits.Espot i el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel han fet el punt de les negociacions d'Andorra amb la Unió Europea. El cap de Govern ha traslladat a Bettel la prioritat d'aconseguir un bon encaix d'Andorra a Europea per les oportunitats que representa per a les empreses, els treballadors i els joves. Per la seva part, Xavier Bettel, ha reiterat el suport de Luxemburg a Andorra en la negociació.Durant la reunió mantinguda en el marc de la celebració de l'Assemblea General de les Nacions Unides, Espot i Bettel també han compartit altres aspectes de les relacions entre els dos països i les prioritats compartides en l'àmbit multilateral.