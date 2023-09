La policia va actuar arran de l’ordre de la Batllia, que va rebre una comissió rogatòria

Una botiga de mascotes d’Andorra ha estat el centre d’investigació de la policia relacionada amb la xarxa de venda il·legal de cadells de gossos que provenien de granges de països de l’Est. Segons fonts properes a la investigació, des d’Espanya es va enviar a la Batllia una comissió rogatòria que va permetre escorcollar una botiga que presumptament estaria relacionada amb aquest comerç il·legal. Les mateixes fonts van indicar ahir que de moment no s’han trobat evidències que permetin afirmar que la botiga d’animals hi està involucrada. No s’han trobat indicis d’activitat per blanquejar diners i la resta de documentació requisada s’està