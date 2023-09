Albert Dorca aposta per “reenfocar el col·legi cap al col·legiat”

Mantenir “la bona relació” amb el ministeri, l’altre gran objectiu de la junta electa

Albert Dorca, nomenat president del Col·legi de Metges a l’assamblea que es va celebrar dijous al vespre, va situar com a prioritats “seguir la bona relació actual amb el ministeri, i amb el SAAS i la CASS, i seguir amb els processos que s’inicien o continuen de la història clínica, la recepta electrònica, l’atenció continuada amb el SAAS, les permanències mèdiques o la comissió sanitària per a l’acord d’associació amb la UE”. Dorca es va mostrar satisfet per la feina feta pel col·legi, tot assegurant que havia tingut un efecte positiu entre el col·lectiu i que havia servit “per agafar