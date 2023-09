Una botiga en el punt de mira arran de la xarxa il·legal de venda de gossos

Actualitzada 22/09/2023 a les 13:34

Una botiga d'animals d'Andorra ha estat el centre d'investigació de la policia del país relacionada amb la xarxa de venda il·legal de cadells de gos que provenien de granges de països de l'Est. Segons fonts properes a la investigació, des d'Espanya es va rebre una comissió rogatòria que va permetre escorcollar una botiga que presumptament estaria relacionada amb aquest comerç il·legal.Les mateixes fonts han indicat que de moment no s'han trobat evidències que permetin afirmar que la botiga d'animals està involucrada. No s'han trobat indicis d'activitat per blanquejar diners i la resta de documentació requisada s'està estudiant i està en mans de la Batllia, que ha decretat el secret de sumari. Tampoc s'ha pogut verificar que algun d'aquests cadells hagin estat comprats a Andorra.Una gran operació policial dirigida per la titular del jutjat 23 de Barcelona i la Fiscalia de Medi Ambient ha aconseguit desarticular una organització criminal que els últims anys portava gossos criats en condicions pèssimes i que eren venuts amb documentació il·legal a comerços. El saldo d'una operació que ha estat un èxit, 18 detinguts, no tothom passarà a disposició judicial i, el més important, la recuperació de més de 400 cadells vius (350 gossos i 50 gats), a més de nombrosos exemplars morts.La policia va recuperar el dimecres més de 400 animals, entre gossos i gats, gràcies a un gran dispositiu policial dedicada presumptament al tràfic il·legal de mascotes. Les condicions de manca d'higiene i amuntegament eren tremendes, i alguns animals venuts pateixen malalties.Els Mossos d’Esquadra lideraran una gran operació policial resultat d’una complexa investigació que en l’últim any ha reunit proves contra una organització criminal dedicada a importar des d’Hongria gossos criats en granges il·legals. Uns animals que després eren venuts a establiments de Madrid i Barcelona a preus desorbitats i amb documentació falsa. Uns animals que molts arribaven amb malalties greus que eren ocultades als seus nous propietaris.