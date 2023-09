Actualitzada 22/09/2023 a les 09:28

Naturland Bike Center participa aquest cap de setmana a la fira de ciclisme Sea Otter de Girona, un gran aparador del món de la bicicleta i referència per als professionals del sector, segons informen en nota de premsa. Es tracta del segon any que Naturland hi participa sota els paraigües d'Andorra Turisme, amb l'objectiu de donar a conèixer les instal·lacions, els serveis i productes relacionats amb el bike center.