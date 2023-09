Les hipoteques d'ús residencial van baixar un 28% el primer semestre

Actualitzada 22/09/2023 a les 06:39

Els bancs han concedit 266 hipoteques per a ús residencial durant el primer semestre del 2023, un 28,5% menys que el mateix període de l’any passat. L’informe publicat ahir al matí per Estadística accentua que han disminuït el nombre d’hipoteques concedides a totes les parròquies en comparació a l’any passat, amb la caiguda més gran a la capital, on se n’han registrat un 55,4% menys. En canvi, han augmentat respecte al semestre anterior a Canillo, amb un 29,7% més d’hipoteques concedides, a Escaldes-Engordany, amb un increment del 26,3%, i a Sant Julià, amb un 8% més. El departament destaca la parròquia de la Massana amb 53 noves hipoteques, per davant de Canillo i Escaldes-Engordany, ambdues amb 48, i Encamp, amb 46. El nombre d’hipoteques concedides per les entitats bancàries del Principat per a la resta d’usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, va ser de 25.