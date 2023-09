Kic Barroc ofereix un concert a trio per inaugurar l’equipament

L’edifici de l’antic escorxador d’Escaldes-Engordany ha renascut com a centre cultural. L’immoble, situat a l’avinguda del Pessebre, feia anys que acumulava pols i només s’utilitzava de magatzem. Ahir a les vuit del vespre va obrir les portes després que el comú hi hagi fet reformes per posar-lo a l’abast de la gent de la parròquia i la cultura. Per celebrar la reobertura de l’Escorxador –aquest serà el nom de l’espai a partir d’ara– el pianista Kic Barroc, una de les veus més destacades de l’escena jazzística andorrana, va oferir als assistents que omplien l’equipament un tastet del seu repertori. Com és

#1 Armand

(22/09/23 06:30)