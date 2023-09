L'enuig de la magistrada

Actualitzada 22/09/2023 a les 06:03

Té sentit defensar la llibertat condicional d’un pres quan aquest ja ha sortit de la presó després de complir la pena íntegra? Per a Marie Conte, magistrada de la sala penal del Superior, cap ni un. Per a la defensa del reu el té tot perquè vol que es reconegui que el seu representat hauria d’haver sortit ja a l’agost del centre penitenciari i no al setembre, que és el que ha acabat passant.

La magistrada va fer més que evident el seu enuig perquè el recurs hagi acabat a la sala i que ho hagin de valorar. Però la lletrada es va mantenir ferma defensant la seva “bona fe” i explicant que va entrar el recurs al juliol, dos dies després de l’aute que denegava la llibertat provisional al seu client i que estava disposada a defensar-lo durant el mes d’agost malgrat ser un període inhàbil i estar de vacances. De fet, la proposta de celebrar la vista a l’agost se la va fer el mateix tribunal, que després se’n va desdir.

Així que malgrat l’evident malestar de Conte, l’advocada va seguir el seu al·legat i la defensa que el seu client, que complia pena per introducció i possessió de droga destinada a la venda, s’havia d’haver beneficiat d’una reducció de la pena pel bon comportament a la Comella i la voluntat de reinserció. Un dels arguments per denegar-li va ser que el reu era no resident.

La Fiscalia va rebutjar el recurs al·legant, en primer lloc, que “ha quedat sense objecte” perquè l’home ja està en llibertat, però també va manifestar que no s’havia acreditat la seva voluntat de reinserció i d’allunyar-se de l’activitat delictiva. El Superior comunicarà la decisió el 30 d’octubre. Conte, però, sembla que la té clara.