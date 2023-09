L’advocada de Govern sol·licita per als gestors entre tres i quatre anys de presó condicional

Després del tancament de l’informe final del fiscal general, ahir va ser el torn de paraula de l’acusació particular de Govern en el judici per la causa primera de BPA, la qual jutja 24 directius i gerents de Banca Privada Andorrana per blanquejar prop de 70 milions d’euros del grup xinès de Gao Ping entre el 2008 i el 2011. La representant dels interessos de Govern, Vanessa Durich, va rebaixar la pena per als gestors de l’entitat bancària a entre tres i quatre anys de presó condicional, les penes mínimes pel delicte de blanqueig de capital. Per als directius de