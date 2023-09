Espot defensa a l'ONU que Andorra "no pot donar l'esquena a Europa"

Actualitzada 22/09/2023 a les 18:53

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat avui davant de l'ONU que Andorra té motius "més que suficients" per "no donar l'esquena a Europa". En el seu discurs durant l'Assemblea General de les Nacions Unides, Espot ha manifestat que Andorra és un Estat que "busca l'encaix a la Unió Europea per avançar", i ha apuntat que "la interdependència geogràfica i demogràfica amb Europa", així com "les aspiracions professionals dels nostres joves que cada dia s'enfronten a un mercat laboral més exigent, són motius més que suficients que ens obliguen a no donar l'esquena a Europa". El cap de Govern ha fet una crida també a "continuar treballant pels valors del multilateralisme, els drets humans, la democràcia i l'estat de dret".Durant la seva intervenció, Xavier Espot també ha posat èmfasi en la importància de posar en marxa "transformacions, canvis socials i econòmics" per frenar les conseqüències del canvi climàtic. "Hem sotmès aquest planeta a molta pressió, la finestra encara està oberta, però també és cert que l'escletxa és cada vegada més minsa i es pot tancar de cop", ha assegurat, afegint que "el guió a seguir no pot ser un monòleg, sinó un diàleg de tots els països".El cap de l'executiu ha confirmat el "compromís ferm" d'Andorra en la lluita contra el canvi climàtic i ha explicat que "a les escoles i espais per a joves hi ha cartells que ens recorden els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, situats també a la vista dels adults, una metàfora de la nostra societat, una crida dels infants cap als adults, un recordatori que el temps passa i el futur està a les nostres mans". Espot ha posat com a exemple l'aplicació a Andorra de la gratuïtat del transport públic "per ajudar a les persones amb menys recursos i també reduir la circulació de vehicles privats".Espot ha refermat el suport d'Andorra a Ucraïna, explicant l'adhesió del país a les sancions de la Unió Europea i ha detallat la contribució del Principat a altres zones amb "conflictes enquistats" a través dels programes d'Unicef i la Creu Roja. Finalment, el cap de Govern ha commemorat els 30 anys de l'adhesió a Andorra a les Nacions Unides, repetint una part del discurs que l'excap de Govern Òscar Ribes va pronunciar fa tres dècades "des d'aquest mateix faristol".