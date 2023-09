Quatre casos d'intrusisme de lletrats

Actualitzada 22/09/2023 a les 15:22

El Col·legi d'Advocats ha gestionat des d’abans d’estiu fins ara quatre casos d'intrusisme jurídic. Així ho ha afirmat aquest matí la degana Sònia Baixench durant la celebració del patró dels advocats. Baixench ha especificat que el Col·legi ha presentat dues denúncies a Govern, un altre cas l’estan gestionant a escala interna i el darrer el van solucionar amb l'altra part sense necessitat de presentar denúncia. La degana ha fet una crida a les administracions perquè els "ajudin a combatre aquest problema". Per la seva banda, la ministra de Justícia i Interior, Esther Molné, ha assegurat que no els consta cap denúncia per intrusisme i ha reivindicat que estan disposats a “participar activament en aquest control perquè no hi hagi intrusisme per part de persones que estan col·legiades”.

La degana del Col·legi d'Advocats també ha expressat les línies vermelles quant a l'acord d'associació amb la Unió Europea. Per a la llibertat d'establiment, ha demanat la residència efectiva al Principat i per la prestació de serveis de no residents, els trenta dies per any que preveu la llei de professions liberals.