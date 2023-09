El 'Clean Up Day' aplega a més de 1.450 alumnes

Actualitzada 22/09/2023 a les 17:27

El 'Clean Up Day' ha reunit durant el llarg de la setmana un total de 16 centres educatius i 1.494 alumnes per la recollida de residus a la natura. Aquesta xifra ha suposat la més elevada d'ençà que s'impulsa la iniciativa. La novena edició que es du a terme al país s'emmarca dins de la campanya europea 'Let's cleanup Europe!' i coincideix que durant el mes de setembre es celebra el Dia Mundial de la Neteja. L'objectiu de la fita és conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura.El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, han participat en la jornada d'aquest divendres que han dut a terme els alumnes de l'escola Sagrada Família, que ha comptat amb la col·laboració també del comú d'Escaldes-Engordany i Andorra Telecom.Els ministres han informat que s'avança en l'aplicació de l'Estratègia Andorrana d'Educació Ambiental per a la Sostenibilitat, 'Aprèn pel futur'. Baró ha explicat que preveu impulsar aquest curs el segon curs per impulsar espais més verds als patis escolars així com també un mercat de material escolar per fomentar la reutilització amb la voluntat d'afavorir una economia sostenible i alleugerir l'economia de les famílies.A més dels alumnes de l'escola Sagrada Família, també han dut a terme accions de neteja els estudiants de l'Escola Francesa de Santa Coloma; l'Escola Francesa de la Massana; l'Àgora International; l'EAMPE la Massana; l'EASE Ordino; l'EAMPE Pas de la Casa; l'Escola francesa Pas de la Casa; el Col·legi Maria Janer; el Col·legi Sant Ermengol; l'EAMPE Canillo; l'EAMPE Escaldes-Engordany; el British College; el centre de Formació Professional de la Massana; el Lycée Comte de Foix i l'EAMPE d'Andorra la Vella