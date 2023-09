Demanda d'absolució del policia condemnat per discriminació

La defensa diu que el qualificatiu “moro de mierda” feia part d’una manera de tractar-se

La defensa del policia condemnat per discriminar per raó d’origen un altre agent del cos va defensar ahir davant el Tribunal Superior que no es va produir aquest delicte ni tampoc el d’amenaces pels quals Corts va imposar al seu representat 18 mesos de presó condicional. El lletrat va argumentar que l’expressió “moro de mierda” que li havia dedicat a la víctima en reiterades ocasions feia part d’una relació en què un i l’altre es dedicaven qualificatius d’aquest tipus. L’advocat va defensar que no hi havia cap element ideològic i que tampoc es dona la publicitat associada al delicte perquè