Bonell presenta al consell assessor els entorns de protecció com a repte de la legislatura

Actualitzada 22/09/2023 a les 14:31

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell ha presentat les principals línies estratègiques que guiaran la política del Govern en l'àmbit del patrimoni cultural durant aquesta legislatura. La primera reunió del nou consell assessor de Patrimoni Cultural s'han reunit aquest matí a l'Hotel Rosaleda d'Encamp.Entre els reptes es destaca la digitalització del fons de la Biblioteca Nacional i de l'Arxiu Nacional, per garantir-ne la conservació, facilitar-ne la recerca i gestió i promoure'n la divulgació i el seu accés.D'una banda, s'ha tractat l'estat dels entorns de protecció dels béns d'interès cultural i la necessitat de continuar treballant en la seva delimitació que s'avança en la proposta del nou text legal en matèria de patrimoni cultural.Finalment, també s'ha tractat la proposta d'iniciar el procediment per incloure Cal Call, del Forn de Canillo, a la secció segona de l'Inventari general del patrimoni cultural, com a bé immoble inventariat.