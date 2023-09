Eva Choy està disposada a tornar a encapçalar una llista comunal a Ordino

Encara falten dies per al 17 de desembre, però els partits ja estan treballant a tot gas per trobar els candidats idonis. A Andorra la Vella, el comitè local va anunciar ahir un secret a veus, que els actuals cònsols major i menor, David Astrié i Miquel Canturri, ocuparan el número 1 i 2, respectivament, de la llista electoral. La validació de l’òrgan local es va fer dimecres a la nit en una reunió a la seu del partit. Alhora, el comitè va acordar la creació d’una comissió específica per treballar en l’elaboració de la llista electoral que concorrerà a