Andorra es presenta per cinquè any al festival Sea Otter Europe

Actualitzada 22/09/2023 a les 13:59

Andorra Turisme estarà present al festival Sea Otter Europe, que se celebra aquest cap de setmana a Girona que servirà perquè professionals i amants del sector tinguin l'oportunitat de conèixer l'oferta ciclista del país.Enguany se celebra la cinquena edició consecutiva que Andorra Turisme participa al festival, que compta amb una zona d’exposició de marques de material de ciclisme i una àrea destinada al sector del turisme, així com activitats i proves ciclistes, entre d’altres. Aquest any ho farà acompanyat d’empreses del país vinculades al sector cicloturista: Naturland, Grandvalira Resorts, Bici Lab Andorra, Jorma Bike, Pic Negre, Hotansa, Art Hotel, Hotel Nòrdic i Pro Riders & Trails Development. L’espai expositor d’Andorra no només és una zona on rebre informació i atendre visites, sinó que s’hi ofereixen activitats relacionades amb el ciclisme, com ara un pump track per a nens.L’any passat, la sisena edició del festival va acollir 60.000 visitants, més de 6.000 participants a les proves esportives i més de 350 marques expositores.