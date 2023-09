Projecte d'orientació educativa a docents del Sant Ermengol

Entrega de la certificació com a centre participant en el projecte

Actualitzada 21/09/2023 a les 16:40

El col·legi Sant Ermengol participa aquest curs en un projecte que permetrà a tutors i orientadors del centre ajudar els seus estudiants en el moment de presa de decisions sobre el seu futur acadèmic i professional. El projecte, anomenat MeOrienta.in, té com a objectiu empoderar als tutors i orientadors del col·legi perquè es converteixin en assessors estratègics per al futur dels alumnes de 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat, segons indica l'escola.Els professionals accediran a formacions i coneixements amb la finalitat de posar a disposició dels seus estudiants eines per "saber quin és el seu talent i el seu ADN professional en un entorn 360 graus".