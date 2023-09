Patronal i sindicats busquen l'acord per a la pujada salarial

L’objectiu és assolir “uns pactes mínims” i per sectors productius

La patronal i els sindicats cerquen l’acord sobre l’augment salarial abans de traslladar les propostes al Consell Econòmic i Social (CES). La Confederació Empresarial (CEA), la Unió Sindical d’Andorra (USdA) i el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) van enviar ahir al vespre un comunicat conjunt per anunciar que havien mantingut una primera trobada “per començar a tractar l’actualització de salaris per al 2024, així com altres mesures per pal·liar la minva de poder adquisitiu de les persones assalariades i la pèrdua de competitivitat de les empreses en un escenari d’inflació elevada”.



La reunió, segons van indicar, va servir per intercanviar dades, punts