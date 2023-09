Una xarxa de tràfic de gossos i gats esquitxa Andorra

Actualitzada 21/09/2023 a les 11:08

Els mossos d'esquadra està desenvolupant una operació contra el tràfic d'animals de companyia que afecta Andorra. Les autoritats judicials han obert una comissió rogatòria que ha portat a iniciar una investigació al Principat amb el suport de la policia criminal andorrana, segons han explicat des del cos de seguretat, que no ha donat detalls sobre els vincles de la venda il·legal d'animals que hi ha al país. La policia catalana ha informat que la xarxa criminal dedicada al comerç il·legal d'animals de companyia operava principalment a Catalunya i Madrid i els integrants de l'organització estan acusats "dels delictes continuats de maltractament animal, estafa, falsedat documental, intrusisme professional i blanqueig de capitals".L'operació es va iniciar ahir després de "mesos d'investigació" per reunir indicis i proves "per desmantellar l'organització criminal que estava activa des de feia més de vuit anys", exposen els mossos. L'organització es dedicava a importar des d'Hongria gossos criats en granges il·legals que es venien a botigues de Madrid i Barcelona a preus que arribaven als 5.000 euros i amb documentació falsa, segons publica La Vanguardia. L'operatiu policial ha servit per rescatar uns 350 cadells de gossos i 50 de gats diversos establiments a Espanya i se n'han trobat animals morts, indica el diari català. I afegeix que moltes mascotes acabaven morint després de ser venudes per les condicions que havien patit en el viatge des de països de l'Est. L'organització implicava a més d'establiments comercials clíniques veterinàries on els professionals manipulaven i signaven documentació falsa, detalla el rotatiu.La policia catalana assenyala que s'ha desarticulat la xarxa il·legal amb la detenció de 18 persones i 11 entrades i escorcolls a diverses poblacions de Catalunya i Madrid. El dispositiu liderat pel jutjat d'instrucció 23 de Barcelona i la fiscalia provincial especialitzada en medi ambient ha activat més d'un centenar d'agents i funcionaris i ha comptat amb la participació dels mossos, la guàrdia urbana de Barcelona, la guàrdia civil i la policia nacional espanyola.