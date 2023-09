Nova identitat gràfica de Liberals d'Andorra

Actualitzada 21/09/2023 a les 09:37

La nova executiva de Liberals d'Andorra va presentar ahir a la nit la nova identitat gràfica del partit, un canvi que s'emmarca "dins la voluntat de donar un nou impuls al partit tant en aspectes formals com de caire més ideològic i polític", marcant un "canvi significatiu respecte de l'anterior, alhora que pretén transmetre els valors que li són propis", segons apunta la formació en nota de premsa. El partit ha elegit una torxa sobre fons groc com a elements principals per "representar la llum, el desig de canvi i el ferm compromís de la formació política amb la direcció que Andorra ha de prendre per assegurar un futur pròsper".La nova identitat, que manté de forma invertida les lletres L i A, s'anirà implementant en el decurs dels propers dies a tots els elements de comunicació del partit. La presentació de la nova línia gràfica també ha servit a la formació per continuar avançant en l'estratègia de cara a les eleccions comunals del desembre, tal com indiquen.