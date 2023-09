Naturland celebra la 4a edició de les jornades micològiques

Actualitzada 21/09/2023 a les 14:02

Naturland acollirà el proper 14 d'octubre la quarta edició de les Jornades Micològiques 'Bosc i Muntanya', amb la col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I). L'activitat començarà a les 10 hores del matí a la cota 2.000 i es desenvoluparà fins a les 13.30 hores moment en què s'oferirà un aperitiu amb formatges i embotits del país.Durant la sortida pels boscos de la Rabassa, els assistents aprendran a diferenciar els grups de bolets tòxics, dels comestibles, així com descobrir el paper dels fongs en la biodiversitat dels nostres ecosistemes.El guia d'Andorra Recerca i Innovació, explicarà els trets diferenciadors de la tardor i el seu impacte en el paisatge i en el comportament tant de les diverses espècies vegetals, com de la fauna autòctona. L'activitat té un cost de 28 euros pels adults i de 22 euros pels infants de 8 a 13 anys. Les inscripcions es poden formalitzar a través de la web www.naturland.ad o per correu electrònic, a booking@naturland.