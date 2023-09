Actualitzada 21/09/2023 a les 06:00

MoraBanc va posar en marxa una estratègia ESG (ambiental, social i governança, en anglès) i un pla director on es detallen recursos i accions a executar per contribuir a la transformació de l’economia i de la societat cap a una gestió sostenible. L’entitat afirma que l’àrea serà dirigida per Mireia Maestre.