Les 118 inspeccions fetes posen de manifest que “la gran majoria” d’establiments, més d’un centenar, no compleixen les obligacions legals

La immensa majoria d’establiments de restauració no compleixen amb l’obligació estipulada a la Llei d’economia circular d’oferir als clients aigua de l’aixeta gratuïtament ni la possibilitat d’endur-se a casa els aliments que no hagin consumit. Aquesta és una realitat àmpliament coneguda per la població en general, però ha estat corroborada ara a través de les inspeccions que el Govern ha portat a terme a totes les parròquies. Així ho va explicar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, segons el qual “la gran majoria” dels establiments no informen degudament sobre aquests dos aspectes, regulats a l’esmentada llei aprovada el juliol de

