La fiscalia rebutja que Meritxell Mateu pagui la multa de manera fraccionada

Actualitzada 21/09/2023 a les 12:26

El Tribunal Superior va condemnar l'exconsellera general Meritxell Mateu a dos anys i mig de presó condicional per corrupció, 20.000 euros de multa, al pagament de la publicació de la sentència al BOPA i en un mitjà de comunicació i el de les despeses processals causades -aquests dos darrers imports juntament amb l'altre condemnat a la causa, Joan Pau Miquel-. El pagament de les diferents quantitats econòmiques fruit de la pena han tornat aquest matí al Superior després que Corts hagi denegat a Mateu el pagament fraccionat que reclamava, a raó de 100 euros mensuals. La defensa de la condemnada ha al·legat que malgrat que està pendent de la venda d'un bé immoble aquesta encara no està tancada, però la fiscalia s'oposa a la petició argumentada que Mateu té prou patrimoni per a respondre a aquesta responsabilitat. El fiscal ha argumentat que si s'acceptés la petició Mateu no acabaria de pagar fins al 2043.