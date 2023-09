La defensa d'un policia al·lega que dir "moro de mierda" a un company no és discriminació

Actualitzada 21/09/2023 a les 13:05

La defensa del policia condemnat per discriminar per raó d'origen un altre agent del cos ha al·legat avui davant la sala penal del Tribunal Superior que els fets no reuneixen els elements per ser condiderats un delicte de discriminació i tampoc d'amenaces, les infraccions penals per les quals el Tribunal de Corts li va imposar 18 mesos de presó condicional. El lletrat va argumentar que durant anys els dos agents s'havien tractat així i que mentre un li deia "moro de mierda" l'altre etzibava "gabacho de mierda" i que mai havia estat motiu ni de denúncia ni d'intervenció per part dels superiors. "Aquests personatges es tractaven d'aquesta manera", ha indicat. L'advocat ha afegit que no hi havia cap element ideològic al darrera i que tampoc es dona al publicitat associada a aquest delicte perquè van ser insuts en l'àmbit privat, també l'incident que va acabar desencadenant la denúncia i que va succeir a l'aparcament del despatx policiac. Sobre les amenaces ha afegit que la mateixa víctima va declarar que "no s'havia sentit amençat". El lletrat ha demanat al tribuanl lque es revoqui el delicte imputat.Tant la fiscalia com l'acusacio particular han defensat que es tracta d'un delicte de discriminació. Totes dues parts han posat èmfasi en que els atacs de l'acusat a la víctima van començar quan el germà d'aquest va ser nomenat per ocupar un alt càrrec del Govern i va buscar expressament informació de la família. Quan va descobrir que el pare era de Melilla van començar els insults sobre l'origen. El fiscal va recordar que en l'incident del pàrquing l'acusat va dir a la víctima "te voy a hacer lo mismo que tus amigos en Niza" –just l'endemà que hi hagués un atac islamista en una església de la ciutat francesa– i que es va passar un dit pel coll. Ha insistit que no es tracta de bromes i que el policia perjudicat es va sentir amenaçat perquè malgrat no reconeixer-lo a la vista sí que va canviar d'hàbits i la seva família va abandonar el domicili. I ha al·legat que la publicitat a que fa referència el delicte imputat és que es cometi en un lloc amb més persones, que és el que va ocórrer a l'aparcament de la policia i en presència de més agents. Les acusacions han demanat que es ratifiqui la condemna de Corts, que no va contemplar la inhabilitació del policia.