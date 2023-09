L'acusació particular demana rebaixar les penes per als gestors de BPA

Actualitzada 21/09/2023 a les 13:39

L’acusació particular ha demanat aquest matí rebaixar la pena per als gestors processats per la causa primera del ‘cas BPA’, la qual jutja 24 directius i gerents de Banca Privada Andorrana per blanquejar prop de 70 milions d’euros del grup xinès de Gao Ping entre el 2008 i el 2011. “Si el comitè de blanqueig i els diferents directius haguessin pres les decisions i les cauteles necessàries en relació amb l’operativa realitzada mitjançant l’entitat, els gestors no haurien procedit en aquesta línia”, ha argumentat l’acusació. Així doncs, ha demanat tres anys de presó condicional per a la majoria de gestors, menys per a Sergi Fernàndez Genés i Amaya de Santiago Bullich, ja que els considera “gestors directes”. Les multes les ha deixat en mans del Tribunal i les penes accessòries, anys d’inhabilitació i anys d’expulsió, ha mantingut les demanades pel Ministeri Fiscal. Pel que fa a la resta de penes, ha mantingut les proposades per la fiscalia.Així doncs, la pena de tres anys condicionals s’aplicaria a Esteve García, José González, Joana Reolid, Jaume Sansa, Ignacio Cardiel, Francesc Xavier Domingo, Javier Filoso, Mauricio Escribano, Anna Maria Bermejo, Amelie Monique i Antoni Calvente. La pena de quatre anys condicionals s’aplicarien a Sergi Fernàndez Genés i Amaya de Santiago Bullich, i també a Enrique Garcia i Francisco Miguel Martínez, ja que l’acusació particular considera que van intervenir al final de tot l’entramat. En quant a la resta de processats, l’acusació particular s’ha mostrat conforme amb les penes de presó i les multes demanades pel Ministeri Fiscal. Això afecta a Joan Pau Miquel, Santiago de Roselló, Pablo Laplana, Xavier Mayol, Isabel Camino Sarmiento, Josep Elfa, Josep Lluís Rivero, Josep Antoni Riveri i Juan Cejudo.