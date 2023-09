Govern trasllada als ramaders noves vies per diversificar el sector

Actualitzada 21/09/2023 a les 13:08

Govern manté viu el recolzament al sector ramader com un atractiu del país i segueix buscant millors vies d’estimulació i diversificació per preservar el sector. Així ho ha confirmat avui el ministre d’Agricultura, Medi Ambient i Ramaderia, Guillem Casal, prèviament als resultats de la primera fase de l’estudi del sector boví durant la temporada d’estiu i tardor de l’any anterior i presentat per la Chambre d’Agriculture de l’Ariège.Les conclusions de l’estudi, segons ha confirmat Casal, són la "bona continuïtat" de la producció i consum de la carn bovina al país, així com la "importància" del suport administratiu al sector. Segons Casal, es tracta d’una activitat econòmica viva i atractiva al país, sobretot, "pel model turístic que atrau a més de 8 milions de visitants l’any". Tot i això, Govern té la voluntat de buscar noves vies per modernitzar el sector i millorar la productivitat. Concretament, el 15% del consum de la carn bovina del país es produeix a Andorra i s’estima apujar la xifra fins a un 35% en un termini de 4 o 5 anys. "És molt, però és fàcilment assolible", va explicar el president de la Chambre, Philippe Lacube. De la mateixa manera, Agricultura preveu fer-ho assegurant més "benestar animal", segons va confirmar Casal, tant per la qualitat de la carn de vaca com per la carn equina i ovina.Algunes de les solucions que el ministre ha avançat és comptar amb futures generacions "de joves agricultors formats" per conservar l’activitat, així com "mecanitzar i modernitzar" els processos de treballs, una iniciativa que ja està en marxa amb la llei del Desenvolupament i Diversificació Agrícola aprovada el juliol de l’any passat.Casal va avançar que aquesta primera fase ha sigut "analítica" i que preveu per la segona inclinar-se per "accions més concretes", juntament amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) i l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agrolimentàries (IRTA).