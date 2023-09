Expulsada quatre anys del país per incomplir una ordre d'expulsió

Actualitzada 21/09/2023 a les 06:05

La dona acusada de desobediència greu a l’autoritat per incomplir una ordre d’expulsió del Principat ha estat condemnada pel Tribunal de Corts a dos mesos d’arrest domiciliari i a l’expulsió del Principat durant quatre anys, així com al pagament de les despeses processals causades. És exactament la condemna que el Ministeri Fiscal va demanar durant el judici, celebrat a finals de juliol.La dona condemnada té 38 anys. El 2019, va venir a Andorra a treballar i va obtenir un permís temporal de residència que caducava el 15 juny de 2020. Però quan aquest dia va arribar era plena pandèmia i la dona va quedar-se refugiada al país, com altres temporers. Igualment, les autoritats li van notificar que tenia vuit dies per regularitzar la situació -és a dir, trobar treball- o abandonar el país. No ho va fer, i la policia la va trobar diversos cops vivint de forma irregular al país.Un d’aquests dies va ser el 17 de febrer del 2021. Els agents van controlar la dona i, en comprovar que vivia il·legalment a Andorra, li van imposar una ordre d’expulsió del país de dos anys. Durant el judici va quedar provat que va incomplir aquesta ordre en diverses ocasions, una d’elles el 3 de juny de 2021. Després de trobar-la un altre cop vivint al país sense fer cas de l’ordre d’expulsió, els agents la van acompanyar a la frontera per assegurar-se que marxava. Ara bé, l’endemà la dona va tornar a accedir al Principat per contraure matrimoni amb un ciutadà andorrà.La condemnada va lamentar durant el judici que “no pensava que era tan greu” el fet de continuar venint al Principat tenint una ordre d’expulsió. També va dir que al principi no va marxar del país perquè no coneixia ningú a Espanya i no tenia on quedar-se a dormir. Actualment, viu a la Seu d’Urgell.