Èxit de la campanya de sang amb 345 donants

Actualitzada 21/09/2023 a les 13:11

La campanya de sang organitzada des del dilluns al Centre de Congressos d'Andorra, manté les dades del repte marcat per assolir , amb dades molt similars de les donacions registrades en l'última campanya. En el marc de les jornades per fer una donació, han acudit 385 persones. D'aquestes donacions totals, van resultar efectives 345.Una vegada més, la valoració de la campanya és positiva i genera, per quart cop, aquest 2023, bones perspectives de cara als resultats que es poden assolir en finalitzar la cinquena i última campanya prevista al novembre.La pròxima crida per donar sang està prevista al novembre els dies 21,22 i 23 i el lloc on es farà la col·lecta per primera vegada serà al Lycée Comte de Foix. Aquesta serà l’última de les cinc campanyes organitzades per la Creu Roja Andorrana durant aquest any on s’espera que la tendència continuï a l’alça.