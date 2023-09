Espot es reuneix amb els mandataris de Polònia, Eslovènia i Malta

Actualitzada 21/09/2023 a les 12:04

El cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut diverses trobades de treball en el marc de la cimera de l'ONU i assistència a les xerrades de la Cimera anual del fòrum econòmic i empresarial, el Concordia Anual Summit, on prenen part assessors polítics, empresaris, representants d'associacions no governamentals i mandataris de diferents països, segons informa el Govern. Espot s'ha reunit amb el president polonès, Andrzej Duda, per parlar de cooperació financera i la possibilitat d'impulsar un conveni de no doble imposició, que tractaran els ministres de finances dels dos països en la propera reunió de l'FMI.Xavier Espot s'ha trobat també amb la presidenta d'Eslovènia, Natasa Pirc Musar, per mostrar-li el suport i la solidaritat del Principat per les inundacions que han patit recentment i han coincidit en la necessitat de pal·liar els efectes del canvi climàtic en les zones de muntanya. També han abordat la possibilitat de signar un conveni de no doble imposició, indiquen en un comunicat. La tercera reunió del cap de Govern ha estat amb el primer ministre de Malta amb qui ha tractat la celebració dels Jocs dels Petits Estats.L'executiu assenyala que la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha signat l'establiment de relacions diplomàtiques amb Santa Lucia. Tor s'ha trobat també amb el titular d'Exteriors d'Islàndia per firmar un acord per impulsar un programa de treball i vacanves per als joves dels respectius països. I també ha mantingut reunions amb els ministres de Xipre per refermar la col·laboració en l'àmbit del turisme i les relacions econòmiques, i amb el d'Hongria. En les dues reunions s'ha parlat de l'estat de les negociacions per a l'acord d'associació amb la Unió Europea.