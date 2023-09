Espot acusa Concòrdia de "manca de valentia" per la posició sobre la UE

Actualitzada 21/09/2023 a les 18:22

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que la decisió de Concòrdia de no ser presents al pacte d’Estat per la UE i de demanar la suspensió de les negociacions denota "manca de responsabilitat i de valentia" i ha lamentat que el posicionament s’ha pres segurament perquè estar dins del pacte "no és políticament rendible". En aquest sentit, també ha recordat que ser presents al pacte d’Estat "no vincula a dir que sí a l’acord ni a fer campanya a favor del referèndum" en una compareixença amb els mitjans des de la Cimera de l'ONU celebrada a Nova York.Espot ha reconegut que la suma del principal partit de l’oposició a la negativa ja expressada per Andorra Endavant i Liberals, "no ajuda ni enforteix la posició negociadora d’Andorra". En aquesta línia ha afegit que "no és positiu però no pot canviar el full de ruta que tenim". Així, ha recordat que DA va guanyar les eleccions amb majoria absoluta i que el seu programa era molt clar pel que fa al posicionament sobre l’acord d’associació. Aturar ara les negociacions seria "contraproduent i inútil", ha afirmat, tot recordant "serà la ciutadania la que tindrà l’última paraula amb el referèndum".