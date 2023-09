El PIB creix un 1,9% el segon trimestre

Actualitzada 21/09/2023 a les 09:57

L'economia andorrana ha registrat un augment en termes real de l'1,9% en el segon trimestre del 2023 respecte al mateix període de l'any anterior, segons informa Estadística. L'augment és del 2,6% en comparació al trimestre passat. El departament destaca que la xifra ve marcada per "l'estabilització de creixement de gairebé tots els sectors productius". L'economia andorrana continua assolint així taxes de creixements positives, estant un 1,8% per sobre de la variació de l'economia espanyola, un 1% per sobre de la francesa i un 0,4% per sobre de la Unió Europea.L'informe recorda que l'evolució del PIB d'Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, sent el sector que ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el segon trimestre d'enguany aquest àmbit d'activitat econòmica ha crescut un 2,1%. Destaca també la dinàmica positiva del sector de la construcció, que ha crescut en un 5,7%. D'altra banda, l'agricultura i la indústria ho han fet en un 1,6% i un 0,8%, respectivament. Dins del sector serveis, el subsector de comerç, hostaleria, transport, informació i comunicació ha experimentat un creixement del 2,1%. El subsector financer ha incrementat en un 2,3% i el de les administracions públiques, educació, sanitat i serveis socials i personals en un 1,7%.