Va ser el primer a dir prou als abusos que pateixen els treballadors peruans contractats per Casyre i en nòmina a EMT. Després de quasi dos mesos de lluita i incerteses, sense diners i a càrrec d’Afers Socials i l’ajuda de companys, ahir va començar a treballar com a lampista en una empresa del sector. El seu clam contra les injustícies ha tingut un premi final, tot i que no ha estat fàcil i ha passat per moments en què va estar a punt de rendir-se.



Allà al Perú té la seva família, la dona i tres fills, un dels quals

#2 Tu creus diari que aquest senyor la seva actitud es díscola?

(21/09/23 07:21)



#1 M'alegro per aquest senyor i espero que algun dia als que som d'aquí també se'ns escolti perquè no es així

(21/09/23 07:18)