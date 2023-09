El fiscal general eleva a definitives les penes per als 24 processats en el ‘cas Gao Ping’

El fiscal general, Alfons Alberca, va dir ahir, amb tota probabilitat, la seva última paraula en el judici al Tribunal de Corts per la causa primera de BPA, coneguda com a cas Gao Ping. El representant del ministeri públic va tancar l’informe elevant a definitives les penes dels 13 dels 24 processats que van quedar pendents de la sessió de dimarts. Es tracta del director general adjunt de negoci i de 12 gestors de l’entitat, que tot i no tenir un paper fonamental en el presumpte blanqueig dels 70 milions que l’empresari valencià Rafael Pallardó va introduir al banc, provinents